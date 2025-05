Saúde e cuidados pessoais sobem 0,91% no IPCA-15 maio, impacto de 0,12 pp, revela IBGE

Houve pressão dos aumentos nos produtos farmacêuticos, avanço de 1,93%, em decorrência da autorização do reajuste de até 5,09% nos preços dos medicamentos, a partir de 31 de março.

Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,96% em abril para um aumento de 0,91% em maio, uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 27. A taxa do IPCA-15 foi de 0,36% em maio.

A alta no grupo foi influenciada também pelo aumento de 0,57% no plano de saúde. O subitem foi responsável pela quarta maior contribuição individual para a inflação do mês, 0,02 ponto porcentual, atrás apenas das pressões da energia elétrica, batata-inglesa e café moído.