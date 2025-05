Salesforce se aproxima de acordo de US$ 8 bilhões pela Informatica

A Salesforce está se aproximando de um acordo de aproximadamente US$ 8 bilhões pela Informatica, empresa de software de gerenciamento de dados, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Segundo informações, a Salesforce deve pagar US$ 25 por ação da empresa sediada na Califórnia, em um acordo que será anunciado ainda nesta terça-feira, 27, disseram fontes.

No ano passado, a Salesforce discutia um acordo para comprar a Informatica, mas as empresas não chegaram a um acordo sobre os termos e as negociações fracassaram.