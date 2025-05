Jaques Wagner pretende levar senadores a Haddad para discutir IOF nesta 4ª-feira

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), pretende levar um grupo de senadores ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira, 28, para discutir o decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O líder do governo disse que o objetivo é dar a oportunidade de Haddad "explicar" aos congressistas a medida e a sua necessidade. Também seria uma oportunidade de os parlamentares exporem seus pontos de vista. A agenda, porém, ainda não foi marcada com Haddad.