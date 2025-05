Gripe aviária: Kuwait é o 24º destino a pausar importação, mas Brasil negocia flexibilização

O Kuwait suspendeu a importação de carne de frango do Brasil, com base no caso de gripe aviária confirmado em granja comercial em Montenegro (RS). Com o país do Golfo Pérsico, as exportações de carne de frango de todo o território brasileiro estão suspensas para 24 destinos, segundo o levantamento mais recente do Ministério da Agricultura.

O governo brasileiro negocia com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil. As conversas já estão em andamento a fim de reduzir os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no País sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro.