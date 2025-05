CNA pede à UE que investigue varejistas por boicote à carne brasileira

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) pediu à Comissão Europeia que investigue varejistas franceses que, em novembro do ano passado, participaram de boicote aos produtos do Brasil e de países do Mercosul. A petição foi protocolada pela CNA na Comissão Europeia em Bruxelas nesta terça-feira, 27. No documento, a CNA cita sobretudo declarações de varejistas franceses contra a carne brasileira.

A CNA solicitou a abertura pela Comissão Europeia de uma "investigação formal" sobre as práticas dos grupos de varejo da França. Na petição, a CNA pede que a Comissão Europeia investigue as consequências das "manifestações infundadas" do Carrefour, Les Mousquetairs, E. Leclerc e Coopérativve U contra a carne do Brasil e de outros países do Mercosul. O episódio ocorreu em novembro do ano passado quando o grupo Carrefour e outros varejistas suspenderam a compra de carnes do Mercosul e questionaram a qualidade da proteína brasileira.