Bolsas da Europa fecham em alta com as negociações EUA-UE no radar; DAX tem novo recorde

No destaque corporativo, as ações do setor de defesa europeu subiram significativamente após o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmar que espera que a aliança aprove uma meta ampla de gastos com defesa de 5% do PIB na reunião da cúpula do próximo mês. A alemã Rheinmetall subiu 2,6%, as britânicas BAE Systems e Rolls-Royce avançaram 3% e 2%, respectivamente. Analistas do JPMorgan acrescentam que os papéis também foram impulsionados pelos "mais recentes ataques da Rússia contra a Ucrânia".

Dados benignos de confiança também contribuíram para o apetite por risco na Europa: o índice de confiança do consumidor alemão e o sentimento econômico na zona do euro vieram melhores que o previsto.

No cenário geopolítico, após a decisão de Trump de adiar as tarifas à União Europeia, uma porta-voz da Comissão Europeia afirmou na segunda-feira que EUA e UE concordaram em "acelerar as negociações comerciais". Já o presidente Donald Trump declarou nesta terça que espera que a União Europeia abra seus mercados para o comércio com os EUA. Por sua vez, o ministro da Economia da Suíça, Guy Parmelin, afirmou que espera concluir as negociações comerciais com os Estados Unidos até o início de julho.

*Com informações da Dow Jones Newswires