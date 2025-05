ANBCB faz ato em apoio à PEC 65 com café da manhã de Galípolo com senadores

A Associação Nacional dos Auditores do Banco Central (ANBCB) convocou uma manifestação em apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que concede autonomia financeira e orçamentária ao BC. Servidores se reúnem em frente à sede da autarquia, na capital federal, enquanto líderes do Senado chegam ao local para um café da manhã com o presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Na semana passada, Galípolo conversou sobre a PEC com os senadores Plínio Valério (PSDB-AM), relator do texto; Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ); e Vanderlan Cardoso (PSD-GO), autor do texto. Valério disse a jornalistas que aguardava que o BC envie sugestões de mudança no seu parecer, e o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que poucas alterações devem ser feitas.