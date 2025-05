Superintendência do Cade aprova operação entre Pátria Infraestrutura Energia e Raízen Energia

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação entre a Pátria Infraestrutura Energia Core Renda Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (Pátria Infra Core FIP) e a Raízen Energia S.A. O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 26.

Segundo informações sobre a operação disponibilizadas no sistema do Cade, trata-se da aquisição, pela Infraestrutura Brasil Holding 38 S.A., uma subsidiária integral da Infraestrutura Brasil Holding XVIII S.A, que por sua vez é uma subsidiária integral do Pátria Infra Core FIP, da totalidade das ações representativas do capital social total e votante de 29 sociedades de propósito específico que detêm ativos e direitos relativos a projetos de usinas de geração solar distribuída controladas, em última instância, pela Raízen Energia S.A.