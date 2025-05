Saldo da carteira de crédito deve crescer 0,4% em abril, mostra pesquisa da Febraban

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Os números de abril indicam uma estabilização do ritmo de crescimento do crédito, após a desaceleração observada em março. O ritmo de expansão deve se manter em torno de dois dígitos, mas com o dinamismo sustentado pelas modalidades direcionadas, muito pautadas por programas públicos.", destaca por meio de nota, Rubens Sardenberg, diretor de Economia, Regulação e Riscos da Febraban. "Já as linhas com recursos livres, mais sensíveis ao ciclo econômico e ao nível de juros, continuam perdendo tração, o que reforça a expectativa de moderação do crédito ao longo do ano."

De acordo com o levantamento, a carteira direcionada deve acelerar de 11,7% para 12,1% em 12 meses, mostrando elevado dinamismo, apesar do cenário econômico relativamente adverso. A carteira Pessoa Jurídica Direcionada deve crescer 1,8% em abril. O crédito direcionado às famílias também deve mostrar crescimento importante, de 1,0% no mês.

Já o crédito livre deve ficar relativamente estável em abril (-0,1%), com o ritmo de expansão anual de 8,5%, ante 8,6%. A carteira Pessoa Física Livre deve crescer 0,6% no mês, com algum impulso vindo das linhas rotativas, reforçando a preocupação com a qualidade da carteira à frente.

Em 12 meses, a carteira Pessoa Física Livre deve desacelerar de 11,3% para 10,8%. Já a carteira Pessoa Jurídica Livre recuar 1,0% no mês, afetada pela sazonalidade negativa das linhas de fluxo de caixa e pelo fraco desempenho da modalidade capital de giro, a principal da carteira. Em 12 meses, o ritmo de expansão da carteira Livre Pessoa Jurídica deve ficar em 5,3% (ante 5,0%).