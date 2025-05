Presidente da CNI sugere que reforma do setor elétrico não resolve problema da energia cara

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, sugeriu nesta segunda-feira, 26, que a medida provisória com a reforma do setor elétrico não resolve o problema do custo de energia elétrica para consumidores brasileiros, embora o texto tenha pontos positivos, segundo ele, como os benefícios para pequenos consumidores e a maior abertura do chamado mercado livre.

"Energia é fundamental. Como é que podemos onerar ainda mais uma das principais molas propulsoras do desenvolvimento?", declarou Alban, referindo-se, de forma geral, aos subsídios pagos pela tarifa dos consumidores. "Vamos sentar e discutir reforma do setor elétrico", declarou.