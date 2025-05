Mercadante: guerra comercial favorecerá agropecuária brasileira e será desafiador à indústria

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele participou da cerimônia de abertura do evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro. A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder.

Segundo Mercadante, para a indústria o cenário é "muito mais desafiador" e vai exigir mais defesa comercial e mais parceria entre Estado e indústria.

O presidente do BNDES apontou a necessidade de mais recursos para a o processo de reindustrialização do Brasil.

Ele comentou ainda que o custo dos extremos climáticos são cada vez mais intensos e recorrentes no mundo, a ponto de que as seguradoras não vão conseguir cobrir os impactos de eventos extremos do clima. "Os Estados têm que se preparar", ressaltou.