IR 2025: Prazo para a declaração acaba nesta sexta-feira, 30

Caso a declaração não seja realizada no prazo o contribuinte receberá uma multa por atraso, cujo valor vai de R$ 165,74 a 20% do imposto devido

O prazo para a realização da declaração do Imposto de Renda de 2025 acaba nesta sexta-feira, 30. Ao todo, mais de 262 mil cearenses ainda não acertaram as contas com a Receita Federal (RF). Veja quem precisa fazer a declaração no fim desta matéria.

Os números foram divulgados pelo órgão às 9h desta segunda-feira, 26. Ele informou que 742,4 mil contribuintes do Ceará já cumpriram com suas obrigações. Entretanto, a meta do Estado é de 1,06 milhão.