Haddad tem responsabilidade imensa, visão estratégica, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, iniciou a participação nesta segunda-feira, 26, em evento no Rio, parabenizando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. "Esse grande ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma responsabilidade imensa, uma visão estratégica e um compromisso com os valores republicanos, com o bem público, e não tem poupado esforços pessoais. Nós temos dado todo o apoio e vai continuar assim. Força e estamos juntos, Haddad", disse, durante evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder.