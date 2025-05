Fed: incerteza com negociações está influenciando a atividade econômica dos EUA, diz Kashkari

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que a incerteza com as negociações de comércio do governo dos Estados Unidos está potencialmente pesando sobre a atividade econômica do país e criando desafios para os dirigentes do BC americano. Os comentários foram feitos em entrevista para a Bloomberg TV, nesta segunda-feira, 26.

"Não temos certeza de como as coisas vão se acomodar e, portanto, para onde devemos ir com a política monetária", disse, ao mencionar que "tudo é possível" e que não sabe se o cenário estará mais claro até setembro. "Teremos que ver o que os dados dizem, mas também como as negociações estão indo", acrescentou.