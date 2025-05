Exterior positivo é incapaz de animar Ibovespa em meio a recuo do minério

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O adiamento é a única notícia do dia que mexe com os mercados, por ora, o que ajuda a tirar um pouco a incerteza com relação ao EUA, mas o estrago já foi feito. Isso mantém o interesse por países emergentes como o Brasil", pontua Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.

Além do recuo de 2,21% do minério de ferro hoje em Dalian, limita alta do Ibovespa a cautela dos investidores devido aos ruídos políticos em Brasília. Na sexta-feira, o principal indicador da B3 conseguiu fechar com elevação de 0,40%, aos 137.824,29 pontos, mas antes caiu 1,66% com mínima aos 134.997,30 pontos, diante do desconforto dos investidores com o anúncio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) um dia antes.

Ainda que o governo tenha voltado atrás em parte das medidas - no caso do IOF para aplicações em fundos de investimento no exterior -, o ambiente de desconfiança se instaurou, segundo analistas, dada a preocupação com sinais de interferência e de possibilidade de encarecimento do crédito, por exemplo.

Apesar do passo atrás, esta iniciativa do governo não deveria passar despercebida pelos investidores, em meio a outras medidas de caráter intervencionista que têm sido anunciadas, pontua Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria. Desta forma, avalia em relatório que certa cautela pode ganhar corpo neste momento, limitando novas baixas do câmbio e avanços adicionais do Ibovespa.