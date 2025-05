Equipe econômica quer cortar mais R$ 2 bilhões

A equipe econômica ainda aguarda o sinal verde do Palácio do Planalto para aumentar a contenção de gastos em R$ 2 bilhões e compensar a perda de arrecadação com o recuo na cobrança de IOF sobre envio de recursos de fundos ao exterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O mais provável é que o contingenciamento seja feito agora, pela urgência do tema, e, no próximo Bimestral, o governo lance mão de uma medida arrecadatória para compensar. Com isso, esse contingenciamento adicional poderia ser revisto.

Na última quinta-feira, o governo promoveu uma contenção de gastos de R$ 31,3 bilhões no Orçamento deste ano, mas surpreendeu com um aumento de IOF para previdência privada, câmbio e crédito para empresas. Dentro dessas medidas, a que mais estressou o mercado financeiro foi a taxação do envio de recursos de fundos ao exterior, o que forçou o recuo do governo nessa medida específica.

O desejo de técnicos da Fazenda e do Planejamento é para que haja nova contenção de gastos, de R$ 2 bilhões, que se somariam aos R$ 31,3 bilhões (R$ 20,7 bilhões em contingenciamento e R$ 10,6 bilhões em bloqueio), e que isso seja divulgado imediatamente, não no próximo bimestre.

Isso ajudaria, na visão da equipe econômica, a dar uma sinalização de compromisso com o reequilíbrio fiscal e a superar os ruídos provocados pela medida, que foi vista como uma forma de controle de capitais.