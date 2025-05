Dívida externa bruta é estimada em US$ 364,718 bilhões em abril, calcula BC

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 364,718 bilhões em abril, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 26. A dívida externa era de US$ 363,383 bilhões em março, segundo as estimativas da autarquia. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 269,125 bilhões em abril, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 95,593 bilhões.

Taxa de rolagem