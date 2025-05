Contas externas têm saldo negativo de US$ 1,3 bilhão em abril

As contas externas de abril de 2025 apresentaram déficit de US$ 1,3 bilhão.

Com isso, na comparação interanual com abril de 2024, foi registrada uma variação superavitária de US$ 352 milhões.

De acordo com o Banco Central (BC), houve recuo no déficit relativo a renda primária (US$ 550 milhões) e no de serviços (US$ 98 milhões); bem como aumento do superávit em renda secundária (US$ 79 milhões).

Tendo como recorte os 12 meses encerrados em abril, o déficit em transações correntes ficou em US$ 68,5 bilhões, valor que corresponde a 3,22% do Produto Interno Bruto – PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país.

Em março, o déficit estava em US$ 68,9 bilhões (3,23% do PIB). Em abril de 2024, ele estava em US$ 26,7 bilhões (1,18% do PIB).