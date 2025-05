Bolsas da Europa se recuperam após Trump adiar tarifa de 50% a produtos da UE

São Paulo, 26/05/2025 - As bolsas europeias operam em alta firme na manhã desta segunda-feira, buscando se recuperar de fortes perdas no pregão anterior, após decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de tarifa de 50% a produtos da União Europeia. Feriados no Reino Unido e nos EUA, porém, tendem a restringir a liquidez hoje.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,93%, a 550,20 pontos. O subíndice do setor automotivo era destaque positivo, com alta de 1%.

Trump anunciou ontem (25) que concordou adiar a tarifação de importações da UE em 50% até 9 de julho, após conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Na sexta-feira (23), Trump havia dito que as negociações com a UE "não estavam indo a lugar nenhum" e ameaçado tarifar importações do bloco em 50% a partir de 1º de junho, fator que ajudou a derrubar os mercados acionários da Europa.

Em postagem no X, no fim de semana, Von der Leyen disse que o bloco está pronto para avançar nas discussões com Washington de "forma rápida e decisiva".