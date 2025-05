Argentina oferecerá títulos denominados em peso com vencimento em 2030 a investidor estrangeiro

O Ministério da Fazenda da Argentina oferecerá aos investidores internacionais até US$ 1 bilhão em títulos com vencimento em maio de 2030 em leilão previsto para ocorrer na quarta-feira, 28, de acordo com comunicado publicado nesta segunda-feira.

"A Argentina volta a ter acesso a mercados internacionais para refinanciar o capital em moeda local. É algo que a grande maioria dos países fazem com normalidade, mas que para a Argentina não era possível, diante do descalabro econômico herdado", postou o ministro da Economia, Luis Caputo, no X.