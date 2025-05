Trump diz não ter planos de acordo com UE e que tarifas 'já estão colocadas em 50%'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 23, que não pretende, no momento, firmar um acordo comercial com a União Europeia (UE). Segundo ele, "as tarifas já estão colocadas em 50%", repetindo falas de mais cedo feitas na rede Truth Social. "As conversas com a UE estão indo muito devagar. Eles tiram muita vantagem de nós, comercialmente falando. Eu sei como 'jogar o jogo'", afirmou o republicano.

Durante coletiva para assinatura de ordens executivas ligadas a projetos nucleares, Trump voltou a destacar que empresas podem ter tarifas suspensas se decidirem se instalar nos EUA. "Sem tarifas para quem construir fábricas em nosso país."