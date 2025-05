Trump cita acordo 'bom para todos' com Reino Unido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo negociado com o Reino Unido está "funcionando bem para todos", em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira, 23. Na postagem, o republicano sugeriu que, para reduzir os custos de energia, os britânicos parem de utilizar os "caros e feios moinhos de vento" e incentivar a perfuração de petróleo no Mar do Norte.

"Os custos de energia do Reino Unido cairiam muito, e rápido", avaliou, ressaltando que o "sistema tributário antiquado" britânico desestimula a atividades de exploração.