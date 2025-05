Ibovespa reage e sobe 0,40% no dia, aos 137,8 mil pontos, mas cede terreno na semana

Após ter perdido na mínima do dia, pela manhã, o patamar dos 135 mil pontos, o Ibovespa se firmou no campo positivo à tarde, na contramão do ajuste de Nova York, onde voltaram a prevalecer temores em relação a iniciativas tarifárias do governo Donald Trump. Por aqui, após recuo parcial da equipe econômica em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - anunciado por rede social ainda na madrugada -, o Ibovespa lutou e conseguiu subir 0,40%, aos 137.824,29 pontos, na máxima do dia no fechamento, com giro a R$ 20,9 bilhões nesta sexta-feira, 23.

As críticas à forma como a equipe econômica anunciou, na quinta-feira, um congelamento bilionário de gastos em paralelo a um novo aumento de impostos, revertido parcialmente em questão de horas, também foram ouvidas em Wall Street, reporta de Nova York a correspondente Aline Bronzati. Fontes ouvidas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) lamentaram que os ajustes nos gastos foram desperdiçados e classificaram o formato de divulgação como um repeteco do erro de comunicação cometido no anúncio das medidas fiscais, no fim do ano passado.

Contudo, após ter fechado na quinta em baixa de 0,44% e de, a partir de então, métricas como o Ibovespa Futuro e o EWZ terem sinalizado uma sexta-feira que parecia bem mais difícil, este dia seguinte ao que seria mais uma derrapada definida no governo acabou se mostrando relativamente mais brando do que se chegou a temer, em especial do meio para o fim da tarde. No pior momento, o Ibovespa foi nesta sexta aos 134.997,30 pontos, mas se estabilizou acima dos 137 mil pontos, tendo alcançado a máxima do dia no fechamento, saindo de abertura aos 137.272,59 pontos. No mês, sobe 2,04% e, no ano, avança 14,58%.

"Governo voltou rapidamente atrás, em parte, com relação ao IOF. Rotação do capital estrangeiro em direção a Brasil segue em curso, o que é bom - mas incerteza e insegurança jurídica são algo a que os investidores estão sempre atentos", resume Felipe Moura, sócio da Finacap Investimentos.

"No centro das atenções está, sem dúvida, o aumento do IOF, anunciado ontem pelo governo federal, que afetará operações como crédito para empresas, cartão de crédito internacional e previdência privada", diz Christian Iarussi, sócio da The Hill Capital, destacando em especial o efeito para as ações do setor financeiro, desde a quinta, as quais têm forte peso no Ibovespa. Do meio para o fim da tarde desta sexta, contudo, as ações dos grandes bancos reagiram, à exceção mais uma vez de Banco do Brasil (ON -2,51%, na mínima do dia no fechamento).

Por outro lado, o principal papel do setor, Itaú PN (+1,21%), e Santander (Unit +0,84%) fecharam o dia nas respectivas máximas da sessão, com Bradesco também mostrando bom desempenho na ON (+0,82%) e na PN (+1,23%). O fechamento foi positivo também para Vale (ON +0,17%) e Petrobras (ON +0,15%; PN +0,22%, na máxima do dia no encerramento). Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, Braskem (+9,15%), Raízen (+7,00%) e Direcional (+4,53%). No lado oposto, Azzas (-6,07%), Magazine Luiza (-4,96%) e Vamos (-3,06%).