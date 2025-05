Governo publica novo decreto com recuo em aumento do IOF para fundos nacionais no exterior

O governo já publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 23, o recuo na medida que aumentava para 3,5% a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que incide sobre transferências de recursos destinadas à aplicação em fundos de investimento no exterior.

O novo decreto promove a "repristinação", ou seja, o restabelecimento do inciso III do art. 15-B do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que previa a alíquota zero de IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior.