Após JPMorgan, Citigroup e Carlyle reforçam compromisso com China em encontro com vice-premiê

O vice-primeiro-ministro da China He Lifeng se reuniu nesta sexta-feira, 23, com o presidente do Citigroup, John Dugan, e o CEO do Carlyle Group, Harvey Schwartz, em encontros separados. Segundo comunicado do governo chinês, Lifeng reafirmou o compromisso do país em "continuar a expandir sua abertura de alto nível para o mundo exterior, oferecendo amplo espaço para o desenvolvimento de longo prazo e estável de empresas multinacionais".

Ele ressaltou ainda que "a China acolhe instituições financeiras estrangeiras, incluindo Citigroup e Carlyle, para investir e iniciar negócios no país, participando conjuntamente da construção do mercado de capitais chinês".