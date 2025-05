Trump sugere possibilidade de abrir capital das gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 21, que está "considerando seriamente" a possibilidade de privatizar as gigantes do setor de hipotecas Fannie Mae e Freddie Mac.

"Falarei com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e com o diretor da Federal Housing Finance Agency, William Pulte, entre outros, e tomarei uma decisão em um futuro próximo. A Fannie Mae e a Freddie Mac estão indo muito bem, liberando muito DINHEIRO, e parece que é o momento certo", escreveu o republicano no Truth Social.