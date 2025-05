OpenAI lança plataforma de IA nos Emirados Árabes em parceria com governo dos EUA

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, 22, o lançamento do Stargate UAE nos Emirados Árabes Unidos, primeira implantação internacional da plataforma de infraestrutura de inteligência artificial (IA) da empresa. O projeto, segundo comunicado da OpenAI, "representa nossa visão de longo prazo para construir capacidade computacional em escala de fronteira ao redor do mundo a serviço de uma IA geral segura, protegida e amplamente benéfica".

A iniciativa marca também o início do programa OpenAI for Countries, descrito como um "novo esforço global para ajudar governos interessados a construir capacidade soberana de IA em coordenação com o governo dos EUA - enraizado em valores democráticos, mercados abertos e parcerias de confiança". O acordo foi firmado em parceria com as empresas G42, Oracle, Nvidia, Cisco e SoftBank, "em estreita coordenação com o governo dos EUA".