Na semana que vem, esperamos aprovar no Senado o 'Acredita Exportação', diz Alckmin

"A micro, pequena e média empresa receberá de volta 3% do valor exportado - crédito tributário. Isso estimula exportação", explicou o vice-presidente. "A Itália é um bom exemplo: pequenas empresas exportam muito. No Brasil, exportam pouco."

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o governo federal espera aprovar o programa "Acredita Exportação" no Senado na semana que vem. Durante evento em São Paulo nesta quinta-feira, 22, o pessebista disse que a medida faz parte de uma série de ações para melhorar a produtividade e a competitividade industrial.

Alckmin também mencionou uma série de outras medidas nesse sentido. Entre elas, o "Portal Único" de comércio exterior que deve estar completo até o fim do ano, segundo ele - e reduzirá em R$ 40 bilhões o "custo Brasil", em que um dia de carga parada no porto custa 0,8% do valor da carga.

"Lançamos a Nova Indústria Brasil (NIB), que está caminhando bem. Uma indústria mais inovadora - com TR para pesquisa, desenvolvimento e inovação. São R$ 80 bilhões, com apoio do BNDES, Embrapii, INPI", continuou. "INPI, que levava 7 anos para registrar patentes, agora leva 4; ano que vem serão 2 anos - padrão internacional."