G7 destaca redução de incertezas econômicas e reforça apoio à Ucrânia em comunicado

Em comunicado conjunto divulgado após o encontro em Banff, Canadá, os ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G7 afirmaram que "a incerteza da política econômica e comercial global diminuiu de seu pico" e destacaram o compromisso em "trabalhar juntos para alcançar mais progressos". No entanto, manifestaram "preocupações com os desequilíbrios macroeconômicos globais insustentáveis", alertando que "a incerteza elevada pode ter implicações para a economia e para a estabilidade financeira".

O grupo reafirmou que "nossos bancos centrais mantêm um forte compromisso com a estabilidade de preços, de acordo com seus respectivos mandatos", citando ainda os compromissos cambiais assumidos em maio de 2017.