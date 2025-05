China acena a empresas dos EUA e JPMorgan planeja aprofundar atuação no mercado chinês

O governo da China afirmou nesta quinta-feira, 22, que "dá boas-vindas às empresas americanas que desejam aprofundar a cooperação mutuamente benéfica com o país e impulsionar o desenvolvimento saudável, estável e duradouro das relações econômicas e comerciais bilaterais". A declaração foi feita pelo vice-premiê He Lifeng durante encontro com o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, em Pequim, segundo comunicado.

Durante a reunião, Lifeng afirmou ainda que as conversas econômicas e comerciais recentes entre os dois países "alcançaram avanços substanciais", o que, segundo ele, "cria condições para a continuidade da cooperação sino-americana".