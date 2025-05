Target decepciona com lucro e receita no 1º trimestre fiscal

A Target, gigante varejista americana de artigos gerais, teve lucro líquido de US$ 1,04 bilhão em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 3 de maio), de acordo com balanço publicado nesta quarta-feira, com lucro ajustado por ação de US$ 1,30, abaixo do lucro de US$ 2,03 registrado no mesmo período do ano passado e do consenso da FactSet, que esperava US$ 1,61.

A receita da empresa, que tem sede em Minneapolis (EUA), caiu 2,8% em relação a 2024, a US$ 23,8 bilhões. O número também ficou aquém da expectativa da FactSet, de US$ 24,2 bilhões. As vendas líquidas da Target no período foram de US$ 23,8 bilhões, menor do que as vendas de US$ 24,5 bilhões registradas em 2024.