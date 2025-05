Ouro fecha em alta, com temor fiscal nos EUA e persistência de tensões geopolíticas

Os preços do ouro encerraram o pregão desta quarta-feira, 21, em alta, impulsionados pela fraqueza do dólar americano com o aumento de preocupações sobre a situação fiscal dos EUA. A persistência de tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio também segue em foco.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o contrato para entrega em junho subiu 0,88%, fechando a US$ 3.313,50 por onça-troy.