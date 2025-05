Juros: curva ganha inclinação com desconforto fiscal nos EUA e no Brasil

A curva de juros abriu e ganhou inclinação nesta quarta-feira, 21 por desconforto fiscal tanto em relação aos Estados Unidos quanto no Brasil. O avanço dos Treasuries foi o maior fator de pressão. Mas também houve desconforto pelo aval do presidente Lula sobre a MP do setor elétrico - enviada ao Congresso -, risco para arrecadação, e após apuração do Broadcast mostrar que os pedidos de reembolso de aposentados do INSS já somam R$ 1 bilhão, com o mercado ponderando como o governo conseguirá fazer uma compensação. Tudo isso na véspera da divulgação do relatório bimestral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,750%, de 14,734% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subiu a 14,055%, de 13,965%, e o para janeiro de 2029 avançou para 13,665%, de 13,523% no ajuste de ontem. Os DIs espelharam o movimento das taxas dos Treasuries, que ampliaram alta após um leilão de US$ 16 bilhões em T-bonds de 20 anos, com juro máximo de 5,047%, nesta tarde. Este fator se somou à pressão vista desde cedo mediante preocupação sobre um projeto de lei do governo Donald Trump que mira ampliar isenções fiscais. "Há preocupação de que o déficit americano possa crescer ainda mais nos próximos anos, elevando a dívida. Acho que é a principal preocupação do mercado, e que está fazendo preço, ainda mais considerando que a notícia vem após o rebaixamento da nota de crédito americana pela Moody's na última sexta-feira, de Aaa para Aa1", comenta o estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos, Luciano Rostagno. Segundo o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, desde ontem a maior parte da pressão na curva de juros doméstica vem, na verdade, do exterior.