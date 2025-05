Dólar abre em alta por temor fiscal, mas perde força puxado por exterior

Lá fora, o foco é um projeto que pode ampliar o déficit americano; aqui, a atenção se volta à reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a Junta de Execução Orçamentária para definir o relatório bimestral de receitas e despesas, que será divulgado na quinta (22).

O dólar abriu esta quarta-feira, 21, em alta frente o real, mas passou a cair em linha com a tendência da moeda americana no exterior. Os juros futuros sustentam o impulso inicial em meio à valorização dos rendimentos dos Treasuries e cautela dos investidores com o risco fiscal nos EUA e no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relação à gripe aviária, Filipinas e Jordânia suspenderam a importação de carne de aves de todo Brasil.

A Camex ampliou os limites para uso do Seguro de Crédito à Exportação com garantia da União por micro, pequenas e médias empresas. A receita anual máxima de exportações das empresas elegíveis subiu de US$ 3 milhões para US$ 4 milhões.

No exterior, a vice-diretora do FMI, Gita Gopinath, alertou os EUA sobre a necessidade de reduzir o déficit fiscal, diante da crescente dívida pública e do plano de cortes de impostos de Donald Trump, que elevam a incerteza e pressionam os mercados.

Os países do G7 iniciaram discussões sobre a imposição de tarifas mínimas a produtos chineses de baixo valor e uma revisão do teto aplicado ao preço do petróleo russo.