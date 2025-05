China pode tomar medidas judiciais contra restrições dos EUA a chips fabricados no país

A China pode tomar medidas legais contra as tentativas dos Estados Unidos de impor restrições ao uso de chips chineses, disse o Ministério do Comércio do país.

"A China acredita que os EUA estão abusando dos controles de exportação para reprimir e conter o país, violando o direito internacional e as normas básicas das relações internacionais", afirmou o ministério em um comunicado nesta quarta-feira.