Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por preocupações com déficit fiscal dos EUA

As bolsas de Nova York voltaram a fechar em queda nesta quarta-feira, 21, com o avanço dos rendimentos dos Treasuries e as preocupações com o crescente déficit fiscal dos Estados Unidos pesando sobre o sentimento do mercado. Em mais um dia de agenda esvaziada, os investidores também acompanharam os resultados da temporada de balanços e as discussões dos ministros das Finanças do G7, reunidos no Canadá.

As ações da Wolfspeed despencaram quase 60% após o Wall Street Journal informar que a fabricante de componentes para chips se prepara para entrar com pedido de falência nas próximas semanas. Segundo fontes, a empresa estaria buscando estruturar um plano de recuperação judicial com o apoio da maioria de seus credores.

As ações da gigante de seguros de saúde UnitedHealth recuaram 5,8%, depois de serem rebaixadas por analistas do HSBC, de "manter" para "cortar", com preço-alvo reduzido de US$ 490 para US$ 270. O papel já havia despencado na semana passada, após a renúncia do CEO Andrew Witty e a suspensão das projeções para 2025.

O Wall Street Journal também informou que a empresa está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por possível fraude criminal em reembolsos do Medicare.

A Alphabet subiu 2,8%. Na terça-feira, a companhia usou o Google I/O, seu principal evento do ano, para anunciar que reforçará sua ferramenta de buscas com recursos de inteligência artificial (IA). No entanto, muitos dos produtos de IA apresentados só devem chegar ao mercado dentro de alguns meses.