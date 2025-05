Alckmin enfatiza 'vocação' do Brics para contribuir com nova era de desenvolvimento sustentável

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, enfatizou nesta quarta-feira, 21, a "vocação" do bloco em contribuir com uma nova era de desenvolvimento sustentável e salientou que o grupo representa dinamismo e diversidade do chamado "Sul Global". O Sul Global, majoritariamente formado por países em desenvolvimento, tem sido visto como uma ""resistência" a blocos já consolidados, como os grupos das sete e das 20 maiores economias do mundo - G7 e G20, respectivamente.

"Há aqui representantes das 11 nações que hoje compõem esse agrupamento tão representativo da diversidade e do dinamismo do sul global. A ampliação do Brics em 2024 e 2025 simboliza não apenas a nossa abrangência geográfica, populacional e econômica, mas, sobretudo, nossa vocação para contribuir com propostas concretas para uma nova era de desenvolvimento sustentável, inovação tecnológica e prosperidade compartilhada", avaliou Alckmin, em suas primeiras palavras, durante a abertura da reunião da indústria e comércio dos Brics, que ocorre no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Esta é a nona reunião setorial no Brics.