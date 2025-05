Taxas de juros sobem com realização de lucros, Treasuries, fiscal e leilão

Os juros futuros subiram durante esta terça-feira, 20, em movimento de realização de lucros após o recuo visto ontem em reação a falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas a alta perdeu força no fechamento dos negócios. O ajuste ao longo do dia foi puxado inicialmente pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries e do dólar. Depois, ganhou força com o leilão de NTN-B que teve lotes e risco maiores para o mercado, além de desconforto com a questão fiscal após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,73%, de 14,71% ontem no ajuste, e para janeiro de 2027 avançou de 13,92% para 13,96%. O DI para janeiro de 2029 encerrou com taxa de 13,50%, de 13,49%.