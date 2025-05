Secretário da Fazenda acena a Lira sobre Câmara discutir redutor do IR

O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, respondeu nesta terça-feira, 20, a uma "discordância" externada pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda, quanto às regras do redutor do imposto de renda mínimo. Marcos Pinto fez um aceno a Lira, disse estar "100% convergente" com o relator no sentido de que o tema deve ser debatido pela Câmara e se colocou à disposição para apresentar sugestões à Comissão Especial que trata do assunto.

A declaração ocorreu logo após Lira confrontar Pinto durante audiência pública no período da manhã desta terça. O relator repetiu uma ponderação que fez durante a apresentação do plano de trabalho da Comissão.