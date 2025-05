Ibovespa cai após nível histórico dos 140 mil pontos, seguindo queda em NY

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar do recuo do em torno de 0,60% do petróleo nesta manhã, as ações da Petrobras avançam na esteira da informação de que a empresa deu ontem mais um passo no licenciamento da Margem Equatorial, estando agora a apenas uma etapa de concluir o processo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) aprovou o conceito do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada (PPAF).

Também hoje a Petrobras paga a primeira parcela da remuneração aos acionistas referente ao balanço de 31 de dezembro de 2024. Os papéis subiam 0,47% (PN) e 0,65% (ON) às 11h04. Vale, por sua vez, avançava 0,11%. Hoej o minério de ferro fechou com elevação 0,28% em Dalian, na China, onde as principais taxas de juros foram cortadas pelo banco central local para animar a economia.

A agenda esvaziada de indicadores internamente e no exterior tende a dificultar grandes oscilações do Índice Bovespa. Aqui, saiu apenas a segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de maio, com deflação de 0,32%, após recuo de 0,04% em igual leitura de abril.

No exterior, estão previstas falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed). Espera-se que os dirigentes mantenham o tom cauteloso em relação à política monetária, estima Silvo Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.