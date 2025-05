Bolsas da Europa sobem, com ações de concessionárias em destaque, após BC chinês cortar juros

São Paulo, 20/05/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, impulsionadas por ações de concessionárias e de telecomunicações, após os bancos centrais da China e da Austrália cortarem juros em meio a disputas tarifárias com os EUA.

O apetite por risco na Europa também veio após o PBoC, como é conhecido o BC chinês, cortar suas principais taxas de juros em 10 pontos-base, em nova tentativa de impulsionar a segunda maior economia do mundo, diante dos atritos comerciais entre Pequim e Washington.

O BC australiano (RBA) também cortou seu juro básico hoje, em 25 pontos-base.

Já em Londres, o economista-chefe do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Huw Pill, disse hoje estar preocupado com a perspectiva da inflação britânica e recomendou mais cautela na redução de juros. No último dia 8, quando o BoE cortou seu juro em 25 pontos-base, a 4,25%, Pill defendeu a manutenção da taxa em 4,50%.

Às 7h15 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,49%, a de Paris avançava 0,31% e a de Frankfurt ganhava 0,44%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,60%, 1,76% e 1,67%, respectivamente.