Após reunião com Galípolo, relator da PEC 65 diz que quase não há mais resistências a texto

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, Plínio Valério, disse ter ouvido do presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, que praticamente não há mais resistências ao texto no governo.

"Galípolo falou que já ouviu o governo, os setores, e que quase não há mais resistência, que o que temos de ver ainda é alguma coisa que o servidor tenha dúvidas quanto ao regime", disse Valério, após uma reunião com o presidente do BC e os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Vanderlan Cardoso (PSD-GO) na tarde desta terça-feira. "Queremos correr com isso."