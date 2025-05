Aneel aprova reajuste tarifário da Amazonas Energia, com redução média de 1,35%

Na classificação por grupos de consumidores, haverá alta média de 0,77% na tarifa para os consumidores em alta tensão, como grandes indústrias. Já os consumidores em baixa tensão ficarão com as tarifas reduzidas em 2,20%. Esse segundo grupo considera consumidores residenciais, rurais, iluminação pública, etc.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 20, o índice de Reajuste Tarifário Anual das tarifas da Amazonas Energia, com redução média de 1,35%. O novo nível valerá a partir do dia 26 de maio.

No balanço para a revisão tarifária, foi verificado aumento nos custos de encargos setoriais e componentes financeiros da empresa, por exemplo. Por outro lado, houve queda no custo de transporte e compra de energia.

A Amazonas Energia é sediada na cidade de Manaus (AM) e atende aproximadamente 1,04 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 4,4 bilhões, segundo informações apresentadas pela Aneel.

A Aneel também homologou o valor de R$ 111,3 milhões que será reembolsado em parcela única pela Amazonas Energia à Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), em junho deste ano.

Esse reembolso é devido ao "resultado residual" de sobrecontratação de energia e exposição do mercado de curto prazo do período de março de 2024 a fevereiro de 2025. A sobrecontratação ocorre quando as distribuidoras ficam com mais contratos de energia do que precisam.