Regime cambial do Brasil 'é flutuante e ponto', afirma diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta segunda-feira, 19, que o regime cambial do Brasil é flutuante "e ponto". Ele foi indagado, durante uma live da autarquia, sobre se o câmbio do País seria "flutuante sujo".

"Ele é flutuante e ponto, ele vai para onde tiver que ir", disse o diretor. "Não existe um nível de câmbio que faça o Banco Central ter vontade de comprar ou de vender."