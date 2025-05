Petróleo fecha em alta moderada em meio a melhora de expectativas para a demanda

Os contratos futuros de petróleo se recuperaram ao longo do dia e encerraram a segunda-feira, 19, em terreno positivo, em meio à melhora das expectativas para a demanda global e as preocupações com um aumento adicional dos estoques da commodity devido a um possível acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 0,27% (US$ 0,17), fechando a US$ 62,14 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,20% (US$ 0,13), para US$ 65,54 o barril.