Para Casa Branca, projeto de lei tributário não aumentará dívida dos EUA

A porta-voz também alertou que, se a proposta for rejeitada, "os EUA terão aumento histórico de impostos". Leavitt pontuou que Trump está "pessoalmente engajado" nas conversas sobre o projeto.

De acordo com Leavitt, a nova legislação ainda "financiará a construção do resto do muro nas fronteiras", levantará recursos para o "domo de ouro", projeto de construção de um sistema antimísseis no país, e permitirá a contratação de agentes adicionais da Imigração e Alfândega do país para "deportar imigrantes ilegais em massa". Segundo ela, a proposta "permitirá que os EUA continuem sendo uma potência militar global".

Trump também segue envolvido em questões de política externa. Leavitt afirmou que o presidente quer um cessar-fogo "o mais rápido possível" na Ucrânia, está frustrado com a falta de avanços nas negociações entre Kiev e Moscou, e deve falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, logo após sua conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda nesta segunda-feira. "Tudo está na mesa de negociações ainda."

Sobre Gaza, "já deixou claro ao Hamas que quer a liberação de todos os reféns".