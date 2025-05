País cresce acima do potencial, com efeito colateral, que é a inflação, diz diretor do BC

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta segunda-feira, 19, que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro vem crescendo acima do seu potencial, o que levou a um aumento da inflação no País. Por isso, a autarquia decidiu elevar os juros, explicou.

"O Brasil cresceu mais que se esperava por três anos, quiçá quatro anos consecutivos, o que é ótimo, e é ótimo para essa moeda também, e subiu os juros para exatamente conter o crescimento para ele não se transformar em inflação, e continuar sendo só crescimento", disse o diretor, em uma live do BC.