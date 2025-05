A Moody's Ratings anunciou nesta segunda-feira, 19, uma série de rebaixamentos nas classificações de crédito de cinco grandes bancos dos Estados Unidos, seguindo a decisão de cortar a nota da dívida soberana do país. Entre as medidas, a agência rebaixou de "AA1" para "AA2" os ratings de depósitos de longo prazo do Bank of America, JPMorgan Chase e Wells Fargo, citando a redução na capacidade do governo americano de apoiar instituições financeiras em caso de crise.

Segundo a Moody's, a mudança "indica que a capacidade do governo de apoiar os bancos sistemicamente importantes (G-SIBs) enfraqueceu".

O comunicado ressalta que os ratings afetados incorporavam um "notch" de apoio governamental, que foi removido após o rebaixamento soberano.

Além dos depósitos, a agência também reduziu de "AA1" para "AA2" as notas de dívida sênior não garantida e ratings de emissor de subsidiárias do Bank of America e do Bank of New York Mellon (BNY).

A agência rebaixou ainda de "Aa1" para "Aa2" os ratings de risco de contraparte (de longo prazo de determinadas subsidiárias e filiais do Bank of America, Bank of NY, JPMorgan, State Street Corporation e Wells Fargo.