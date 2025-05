Monitor do PIB aponta alta de 1,3% em março ante fevereiro, revela FGV

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a FGV, o bom desempenho da agropecuária impulsionou a atividade econômica, mas houve contribuição positiva também dos serviços.

"A agropecuária, com forte crescimento de 12,2%, é o grande destaque no resultado do primeiro trimestre. Além disso, o crescimento de 1,3% no setor de serviços, atividade de maior peso no PIB, também colaborou para o bom desempenho da economia. Com isso, o resultado do primeiro trimestre reverte a tendência declinante da economia, que se observava desde o terceiro semestre de 2024", apontou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial. "O destaque negativo do primeiro trimestre foi a estagnação industrial. Embora a maior parte das atividades industriais tenha registrado crescimento, a retração na indústria de transformação, atividade de maior peso na indústria, explica esse desempenho."

Pela ótica da demanda, houve expansão em todos os componentes no primeiro trimestre, frisou a pesquisadora.

"Destaca-se, entre eles, a exportação, que após ter registrado diversas retrações em 2024, cresceu 2,8% no primeiro trimestre, com grande influência de produtos agropecuários", completou Trece.