Incertezas macroeconômicas elevam riscos para finanças estruturadas globais, alerta Fitch

No entanto, a agência revisou a perspectiva de desempenho de ativos de 17 subsetores, com 14 passando de "neutra" para "deterioração". Com isso, mais de um terço das previsões para o desempenho de ativos estruturados está agora classificado como "deteriorando".

A Fitch Ratings alertou nesta segunda-feira, 19, que "as incertezas nas políticas comerciais e tarifárias" devem pressionar o desempenho de ativos de finanças estruturadas (SF, na sigla em inglês) ao longo de 2025. Segundo a agência de classificação de risco, "os riscos negativos aumentaram diante de um ambiente macroeconômico em deterioração", mas a expectativa é que "a maioria dos ratings de SF permaneça estável".

A Fitch destaca que "aumentos nos atrasos e perdas são esperados em muitos setores de SF", especialmente na América do Norte, onde os mutuários devem ser impactados por "crescimento econômico mais fraco, desemprego em alta e taxas de juros elevadas". O desempenho dos CMBS (títulos lastreados em hipotecas comerciais) continuará sob pressão nos EUA, com inadimplência crescente, sobretudo no setor de escritórios.

Na Europa, o desempenho de RMBS (títulos lastreados em hipotecas residenciais) e ABS de cartões de crédito deve se manter sustentado por juros em queda e desemprego estável. Contudo, a Fitch projeta "aumento nos atrasos e perdas para auto ABS" e mais inadimplência em empréstimos alavancados detidos por CLOs europeus.

Na América Latina, a agência afirma que os RMBS "devem permanecer relativamente estáveis em 2025", refletindo uma estabilidade macroeconômica geral. Já na China, o desempenho dos RMBS deve ser afetado por "perspectivas fracas de crescimento do PIB e da renda", além das tensões comerciais com os EUA.

Apesar dos desafios, a Fitch aponta que "a maioria dos ratings de SF tem perspectiva estável", com apenas 6% com perspectiva negativa no 1º trimestre, principalmente em CMBS dos EUA.